Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2018 20.42 22 aprile 2018 - 20:42

Donald Trump non ha intenzione di licenziare il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller e il vice Attorney General Rod Rosenstein, da cui dipende. Lo ha detto alla Nbc Marc Short, direttore degli affari legislativi della Casa Bianca.

"Per quanto ne so, il presidente non ha alcuna intenzione di licenziare queste persone", ha dichiarato, senza escluderlo però a lungo termine perché non è noto "quanto lontano andrà a finire questa indagine".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.