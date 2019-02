Il consigliere federale Ignazio Cassis incontrerà questa settimana a Washington il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.

Saranno trattate le principali questioni di politica internazionale, come la delicata situazione in Venezuela. Berna e Washington faranno anche il punto sulle discussioni preliminari concernenti l'eventuale conclusione di un accordo di libero scambio tra i due Paesi.

Al centro dei faccia a faccia con Bolton - domani - e Pompeo - giovedì - vi sarà anche l'attività della Confederazione in rappresentanza degli interessi statunitensi in Iran e la politica elvetica di buoni uffici in altre regioni del mondo.

Domani il ministro degli esteri farà colazione con rappresentanti di società svizzere con sede negli Usa, prosegue la nota. Incontrerà poi alcuni membri del Congresso, con cui discuterà in particolare dei rapporti a livello economico fra i due Stati.

Neuer Inhalt Horizontal Line