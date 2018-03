Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 20.29 23 marzo 2018 - 20:29

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta della Catalogna questa sera per denunciare l'arresto a Madrid del candidato presidente Jordi Turull e di atri 4 leader indipendentisti.

Manifestazioni sono in corso a Barcellona e in diverse altre città, riferisce Tv3, al grido di "Llibertat!" e "Uniti contro la repressione!", davanti ai municipi, alle delegazioni del governo o alle sedi delle organizzazioni della società civile.

