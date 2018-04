Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 16.43 06 aprile 2018 - 16:43

Il deposto presidente catalano Carles Puigdemont è stato rilasciato dal carcere tedesco dove era detenuto dopo essere stato arrestato su richiesta della Spagna il 25 marzo scorso. Per la sua libertà è stata versata una cauzione di 75'000 euro.

Uscendo dal carcere di Neunmünster, nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein, il leader indipendentista ha detto che "è giunta l'ora del dialogo": "È ora di fare politica, non ci sono scuse perché le autorità spagnole non avviino un dialogo con quelle catalane per cercare di trovare una soluzione politica".

Puigdemont ha altresì chiesto la liberazione immediata dei nove leader indipendentisti in carcere in Spagna. "È una vergogna per l'Europa che ci siano dei detenuti politici", ha affermato.

"Voglio ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha poi aggiunto in tedesco davanti alle mura della prigione. Combattiamo per la democrazia, ha detto Puigdemont. "La democrazia è a rischio in Spagna".

"La battaglia giuridica va avanti", ha detto l'avvocato tedesco di Puigdemont, Wolfgang Schomburg.

Intanto, il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha negato che contro Puigdemont sia in atto una "persecuzione politica". Sul provvedimento dei giudici tedeschi, che hanno respinto l'accusa di "ribellione" mossa dalla Spagna al "president", ha detto di "rispettare sempre le decisioni della giustizia", ma ha invitato ad attendere la fine della procedura di estradizione in corso.

Dal canto suo, il giudice per le indagini preliminari (gip) spagnolo Pablo Llarena che ha formulato il teorema accusatorio contro i leader catalani - nove sono in carcere - non esclude di fare ricorso alla Corte di giustizia europea dopo che le autorità tedesche hanno dichiarato "inammissibile" l'accusa di ribellione contro Carles Puigdemont.

La tesi della ribellione violenta è alla base del contestato castello accusatorio di Llarena contro i leader indipendentisti. La corte tedesca ha escluso l'accusa di ribellione per l'assenza di violenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.