Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2018 21.47 21 marzo 2018 - 21:47

Il presidente del Parlament catalano Roger Torrent ha anticipato per telefono già questa sera le consultazioni con le forze politiche previste per domani per designare il nuovo candidato alla presidenza della Generalità.

Al termine delle consultazioni Torrent dovrebbe dichiarare ufficialmente candidato l'indipendentista Jordi Turull, proposto dal gruppo JxCat di Carles Puigdemont. Il voto di investitura potrebbe tenersi secondo Tv3 già domani pomeriggio.

