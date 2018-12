CF: custodia bimbi, programma sostegno in vigore da febbraio

Il programma federale di sostegno alla creazione di posti di custodia extra famigliare per bambini, prolungato ldal Parlamento per altri quattro anni, avrà a disposizione 124,5 milioni di franchi.

Il programma federale di sostegno alla creazione di posti di custodia extra famigliare per bambini, prolungato lo scorso settembre dal Parlamento per altri quattro anni, avrà a disposizione 124,5 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ha deciso oggi che nuove richieste di sostegno potranno essere inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) da febbraio fino al 30 gennaio 2023.

Istituito nel 2003, e prolungato già a due riprese, il programma ha permesso di creare 50'000 posti di accoglienza diurna, in scuole e presso famiglie. Nonostante ciò, hanno fatto rimarcare in Parlamento i sostenitori, mancano ancora posti di accoglienza: la metà degli asili nido non può dare seguito a tutte le richieste presentate dai genitori.

Da qui la decisione del Parlamento di prorogare la legge per il periodo 2019-2023. In questo modo si potrà conciliare vita professionale e famigliare incitando in particolare le madri a reinserirsi nel mondo del lavoro in un periodo dove c'è carenza di personale qualificato. Contro questa decisione si erano espressi a suo tempo sia il consigliere federale Alain Berset che la destra (PLR e UDC).

