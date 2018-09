Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 14.10 22 settembre 2018 - 14:10

"Al fine di sostenere l'annuncio del Vangelo in Cina", papa Francesco "ha deciso di riammettere nella piena comunione ecclesiale i rimanenti Vescovi 'ufficiali' ordinati senza Mandato Pontificio". Lo rende noto un comunicato dopo la firma dell'accordo Cina-Santa Sede.

Si tratta dei vescovi Giuseppe Guo Jincai, Giuseppe Huang Bingzhang, Paolo Lei Shiyin, Giuseppe Liu Xinhong, Giuseppe Ma Yinglin, Giuseppe Yue Fusheng, Vincenzo Zhan Silu e Antonio Tu Shihua (morto il 4 gennaio 2017, che aveva espresso il desiderio di essere riconciliato con la Sede Apostolica).

Papa Francesco "auspica che, con le decisioni prese, si possa avviare un nuovo percorso, che consenta di superare le ferite del passato realizzando la piena comunione di tutti i Cattolici cinesi".

La Comunità cattolica in Cina, spiega ancora la nota, "è chiamata a vivere in più fraterna collaborazione, per portare con rinnovato impegno l'annuncio del Vangelo. Infatti, la Chiesa esiste per testimoniare Gesù Cristo e l'Amore perdonante e salvifico del Padre".

Tra le decisioni assunte oggi, "nel desiderio di promuovere la cura pastorale del gregge del Signore e per attendere più efficacemente al suo bene spirituale", papa Francesco ha anche deciso di costituire nella Cina Continentale la diocesi di Chengde, suffraganea di Pechino, con sede episcopale nella chiesa cattedrale di Gesù Buon Pastore, sita nella Divisione Amministrativa di Shuangluan, "Città di Chengde". Una parte rilevante del territorio della nuova Diocesi è appartenuta anticamente al vicariato apostolico della Mongolia Orientale, eretto il 21 dicembre 1883 ed elevato a diocesi di Jehol/Jinzhou con la Bolla Quotidie Nos di Papa Pio XII dell'11 aprile 1946.

La nuova circoscrizione ecclesiastica si trova nella provincia di Hebei. Il territorio è quello compreso negli attuali confini amministrativi civili della "Città di Chengde" e include, perciò, otto Distretti rurali (Chengde, Xinglong, Pingquan, Luanping, Longhua, Fengning, Kuancheng e Weichang) e tre Divisioni Amministrative (Shuangqiao, Shuangluan e Yingshouyingzikuang).

Di conseguenza, vengono modificati i confini ecclesiastici delle diocesi di Jehol/Jinzhou e di Chifeng, in quanto una porzione del loro territorio viene assegnata ora alla nuova diocesi di Chengde. Questa ha un'area di 39.519 Km e una popolazione di circa 3,7 milioni di abitanti. Secondo dati recenti, vi sono circa 25.000 cattolici, distribuiti in 12 parrocchie, nelle quali prestano servizio pastorale 7 sacerdoti, una decina religiose e alcuni seminaristi.

