Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 17.03 16 novembre 2018 - 17:03

La Cnn e il suo reporter Jim Acosta vincono la causa contro Donald Trump: il pass della Casa Bianca sarà temporaneamente restituito al giornalista, cui era stato revocato dopo un diverbio con il presidente americano durante una conferenza stampa.

Lo ha deciso Timothy Kelly, un giudice della corte distrettuale di Washington Dc nominato dal tycoon. Kelly ha spiegato che deve esserci un "giusto processo" per limitare l'accesso di un giornalista alla Casa Bianca.

Secondo il giudice, i "tardivi sforzi" della Casa Bianca per giustificare la revoca del pass "non sono sufficienti per soddisfare il giusto processo". Il magistrato, inoltre, ha riconosciuto che Acosta ha sofferto un "danno irreparabile", respingendo così la tesi dell'amministrazione Usa che la Cnn avrebbe potuto mandare altri suoi reporter in sua sostituzione.

