19 settembre 2018

La superficie di aree a coltivazione illecita della coca in Colombia ha raggiunto nel 2017 la cifra più alta mai registrata, pari a 171 mila ettari, che rappresenta un aumento del 17% rispetto al 2016 (circa 25 mila ettari).

A segnalarlo è un nuovo rapporto sulla coltivazione della coca in Colombia realizzato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc).

Secondo il rapporto, realizzato dal progetto del Sistema integrato per il controllo delle colture illecite (Simci) dell'Unodc, i dipartimenti colombiani di Antioquia, Putumayo, Norte de Santander e Cauca mostrano il più grande incremento della superficie di coltivazione di coca, pari a circa il 64%.

La ricerca riferisce inoltre che il dipartimento di Nariño e il comune di Tumaco sono ancora le aree del Paese più colpite da queste coltivazioni illecite, sebbene a Tumaco l'area coltivata a coca sia diminuita del 16%. La maggiore riduzione di campi di coca è stata registrata nel dipartimento di Guaviare, dove sono diminuiti di 1.915 ettari rispetto al 2016.

Il documento segnala che l'80% dei campi di coca si trovano nelle stesse aree di coltivazione degli ultimi 10 anni. Il 33% delle aree coltivate a coca si trovano a più di 10 chilometri di distanza da zone popolate e per il 34% si trovano all'interno di foreste. Il 16% delle aree di coltivazione della coca si trova a meno di 10 chilometri da un confine. Le frontiere con Venezuela ed Ecuador sono le più colpite.

La ricerca riporta che oggi le colture producono il 33% in più di foglie rispetto al 2012. I prezzi delle foglie fresche di coca, della pasta di coca e della cocaina sono diminuiti rispettivamente del 28, 14 e 11%. Inoltre, nel 2017 i sequestri di cocaina in Colombia sono aumentati del 20%.

Gli esperti dell'Unodc stimano che la produzione potenziale di cocaina abbia un valore di 2,7 miliardi di dollari nel mercato locale. La scorsa settimana, il governo ha annunciato che riprenderà l'uso del glifosato per distruggere per via aerea le piantagioni di coca e per questo sta mettendo a punto protocolli 'ad hoc' che permetteranno di superare una proibizione imposta dalla Corte costituzionale.

