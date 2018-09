Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 9.18 20 settembre 2018 - 09:18

In agosto la bilancia commerciale ha chiuso con un avanzo di 1,4 miliardi di franchi: le esportazioni sono rimaste stabili ai livelli raggiunti in maggio, mentre le importazioni sono calate dell'1,1%.

Lo indica oggi l'amministrazione federale delle dogane (AFD) in una nota. Dopo il dinamismo dello scorso maggio, il commercio estero marcia ora praticamente sul posto. In agosto sono state registrate esportazioni per 18,3 miliardi di franchi, in crescita dello 0,2% in termini nominali (ossia senza tenere conto delle variazioni di prezzo) e dello 0,6% in termini reali rispetto al mese precedente. Sull'altro fronte le importazioni sono scese a 16,9 miliardi, in calo dell'1,1% in termini nominali e del 2,8% in termini reali.

Per quanto riguarda i settori, le esportazioni di quello degli strumenti di precisione hanno registrato un solido aumento (+1,6%), come pure quello denominato altre merci. Stagnano per contro i settori delle macchine e dell'elettronica (-0,2%), mentre i prodotti chimici e farmaceutici sono calati (-1,1%).

Sul fronte delle importazioni si registra un calo generalizzato, ad eccezione del comparto dei prodotti chimici e farmaceutici (+6,9%, nominale) e di quello delle macchine e dell'elettronica (+0,7%).

Neuer Inhalt Horizontal Line