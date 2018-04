Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il commissario per gli aiuti umanitari e gestione delle crisi, Christos Stylianides, nel suo intervento alla prima giornata della seconda conferenza sul Futuro della Siria

"Sfortunatamente dopo sette anni di guerra la situazione umanitaria è peggiorata, proteggere i rifugiati e i civili in Siria e nella regione è di primaria importanza".

Così il commissario per gli aiuti umanitari e gestione delle crisi, Christos Stylianides, nel suo intervento alla prima giornata della seconda conferenza sul Futuro della Siria e della regione che si tiene a Bruxelles, organizzata dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite.

"Le cifre sono preoccupanti, si tratta di una vera e propria tragedia umanitaria e umana. In Siria continuano ad esserci delle zone di conflitto attivo e campi di battaglia urbani, con vittime civili", ha aggiunto il Commissario.

Stylianides su Twitter ha poi sottolineato che "gli attacchi deliberati contro gli operatori umanitari e i civili vulnerabili sono una vergognosa realtà che noi non potremo mai accettare".

Alla Conferenza sono stati invitati i rappresentanti di oltre 85 paesi e organizzazioni. Obiettivo è rilanciare il processo per arrivare ad una soluzione politica del conflitto in Siria, dare nuovo impulso al sostegno ai civili, e raccogliere risorse per sostenere le attività umanitarie.

