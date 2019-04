Conforama richiama gli hoverboard "Gyropode G1" della marca "MPMAN": vi è rischio di incendio e ustioni. Lo indica oggi l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) in una nota.

I clienti sono invitati a non usare più l'articolo - un particolare skateboard a motore - e a riportarlo al negozio insieme a una prova d'acquisto per ottenere il rimborso. In assenza dello scontrino, verrà rimborsato il prezzo di vendita corrente di Conforama.

Gli hoverboard in questione non sono dotati di un sistema di gestione delle batterie Battery Management System (BMS), che possono quindi surriscaldarsi. Il richiamo riguarda il modello "Gyropode G1" della marca "MPMAN", il cui numero di serie inizia con 15980 o inferiore.

