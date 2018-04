Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 aprile 2018

KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Corea del Nord ha annunciato che fermerà i test nucleari e missilistici a partire dal 21 aprile. Lo riferisce l'agenzia di stato nordcoreana Kcna.

"Non c'è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese": lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione.

Kim avrebbe quindi deciso di aprire una nuova fase per il suo Paese, raccontano fonti vicine al leader di Pyongyang, impegnandosi per la completa denuclearizzazione e concentrandosi d'ora in avanti solo sulla crescita economica.

L'obiettivo principale indicato al suo stato maggiore, dunque, sarebbe quello di puntare a una normalizzazione dei rapporti con gli altri Paesi per ottenere il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale, cogliendo quella che avrebbe definito "una opportunità storica".

Lo stop ai test missilistici e nucleari deciso da Pyongyang è la dimostrazione che il regime di Kim considera questa "nuova fase" un "periodo storico" e vuole "mantenere le promesse", afferma l'agenzia nordcoreana Kcna - citata dai media Usa - al termine della riunione del comitato centrale del partito dei lavoratori.

