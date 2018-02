Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 11.15 25 febbraio 2018 - 11:15

La provincia sudcoreana di Gangwon, che sta ospitando le Olimpiadi invernali di PyeongChang, punta al raddoppio con un'edizione congiunta dei Giochi asiatici invernali del 2021 da preparare insieme alla Corea del Nord.

È quanto ha detto il governatore Choi Munsun, osservando che il periodo pluriennale di preparazione migliorerebbe in modo significativo le relazioni tra i due Paesi. Funzionari della provincia, secondo i media locali, hanno poi rilevato che i costi sarebbero molto contenuti, dato che si utilizzerebbero le strutture realizzate per le attuali Olimpiadi, mentre il Nord potrebbe mettere a disposizione il Masik ski resort dove ci sono stati gli allenamenti pre Giochi degli atleti dei due Paesi.

Gangwon non ha presentato finora alcuna candidatura per il 2021 e non è ancora chiaro il supporto indispensabile da parte del governo di Seul a causa degli sforzi internazionali per aumentare pressione e sanzioni sulla Corea del Nord contro i suoi programmi nucleari e missilistici.

