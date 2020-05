Svizzera e Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 29'905 casi di Covid-19 confermati in laboratorio, ossia 88 in più in un giorno. I morti sono 1473.

Secondo il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Svizzera e Liechtenstein hanno registrato finora un totale di 29'905 casi di Covid-19 confermati in laboratorio, ossia 88 in più in un giorno. I morti sono in totale 1473.

Ieri l'UFSP aveva segnalato altri 112 nuovi infettati e venerdì 119.

Secondo un conteggio dell'agenzia Keystone-ATS, basato sui dati dei cantoni, i decessi legati al nuovo coronavirus fino a oggi a mezzogiorno sono 1763. La Confederazione si basa però sulle cifre fornite da laboratori e medici, il che spiega la differenza.

L'UFSP riferisce poi di un totale di 3287 persone ricoverate all'ospedale, con un'età mediana di 72 anni. L'età mediana delle persone decedute è invece pari a 84 anni. L'incidenza dei decessi è di 17 per 100'000 abitanti.

Nel rapporto odierno l'UFSP aggiunge che dei 280'220 test per Covid-19 effettuati finora, circa il 13% è risultato positivo. L'incidenza della malattia a livello nazionale è di 345 per 100'000 abitanti.

Ma con forti differenze regionali: a Ginevra si arriva a quota 1025,5, in Ticino a 907,6, nel canton Vaud a 677,3, a Basilea Città a 570,4 e in Vallese a 535,5. Anche Grigioni e Neuchâtel stanno sopra la media nazionale con rispettivamente una incidenza di 398,7 e 369,2 casi ogni 100'000 abitanti. Fanalino di coda è Sciaffusa a quota 91,5.

