Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2018 12.29 31 marzo 2018 - 12:29

Carlos Alvarado del Partito Azione Cittadina, candidato alle elezioni presidenziali in Costa Rica.

Si preannuncia un testa a testa serrato alle elezioni presidenziali in Costa Rica domani tra i due candidati al ballottaggio.

A sfidarsi sono l'evangelico Fabricio Alvarado, del Partito di Restaurazione Nazionale e il cattolico non praticante Carlos Alvarado del Partito Azione Cittadina, attualmente al governo.

I due, nonostante lo stesso cognome, non sono parenti. È quanto si legge sui media di lingua spagnola, tra i quali El Pais.

Il voto arriva al termine di una campagna che ha avuto come terreno di scontro i matrimoni omosessuali, dopo che in gennaio la Corte interamericana per i diritti umani ha sancito che la piccola nazione centroamericana dovrebbe consentire unioni tra persone dello stesso sesso, garantendo loro pari diritti.

Carlos Alvarado - giornalista, predicatore e cantante di brani cristiani - ha cavalcato in particolare il fronte del no alle unioni tra persone dello stesso sesso, confortato dai sondaggi in base ai quali due terzi degli elettori sono contrari ai matrimoni gay.

Il rivale, dal canto suo, lo ha accusato di cavalcare "posizioni cristiane estreme" ma entrambi, per vincere, cercano appoggio nel bacino del voto cattolico tradizionale.

