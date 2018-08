Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 12.17 16 agosto 2018 - 12:17

I prossimi voli dei due ultimi aerei d'epoca Ju-52, pronti a decollare nuovamente da domani, saranno sottoposto a misure di precauzione.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) non può ordinare il grounding della flotta di Ju-Air, ma ha posto alcune condizioni da rispettare.

"Attualmente non vi sono indicazioni che questo tipo di aeromobile abbia un problema di ordine tecnico generale", indica in una nota odierna l'UFAC. Per questo motivo la compagnia aerea, che si occupa di voli panoramici, è autorizzata ad eseguire i voli fino a quando dalle indagini non emergeranno ulteriori informazioni.

La Ju-Air per poter decollare dovrà seguire le seguenti precauzioni: gli aeromobili dovranno essere dotati di un registratore di dati GPS per poter tracciare i voli, le altezze minime di volo devono essere superiori a quelle prescritte dalla legge e i passeggeri dovranno tenere le cinture di sicurezza allacciate durante il volo. Ciò, precisa l'UFAC, vale anche per le visite nella cabina di pilotaggio durante il volo.

La compagnia ha accolto con favore la rapida decisione dell'UFAC e ha assicurato la piena collaborazione. Inoltre, precisa la Ju-Air, alcune delle misure sono state suggerite proprio dalla compagnia.

L'Ufficio federale dell'aviazione si riserva tuttavia il diritto di applicare altre misure a breve termine a seconda dell'evoluzione delle indagini del Servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Queste potrebbero durare diverse settimane, se non mesi, ricorda l'UFAC.

La misura è dovuta all'incidente occorso lo scorso 4 agosto a uno storico trimotore che si è schiantato al suolo presso il Piz Segnas, nel canton Grigioni. Tutti gli occupanti del velivolo, tre membri dell'equipaggio e 17 passeggeri, hanno perso la vita. L'apparecchio era uno Ju-52 del 1939 immatricolato HB-HOT, noto con il nome di "Tante Ju".

L'aereo tornava da un viaggio a Locarno e doveva atterrare a Dübendorf (ZH). L'associazione ha immediatamente sospeso le attività di volo, ma ha successivamente annunciato di voler tornare a volare a partire da domani.

