Credit Suisse vuole aumentare dividendi

Credit Suisse mira ad aumentare i dividendi, con un incremento previsto di "almeno il 5% all'anno" a partire dal 2019.

In totale, nei prossimi due anni, la metà dell'utile netto dovrebbe essere restituita agli azionisti. La banca ha inoltre annunciato due programmi di riacquisto di azioni proprie.

Il Consiglio d'amministrazione, indica Credit Suisse in occasione della giornata degli investitori, ha approvato per l'anno prossimo un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo compreso tra 1,0 e 1,5 miliardi di franchi. Per l'anno successivo è previsto un programma analogo.

La banca ha inoltre assicurato di aver raggiunto gli obiettivi strategici che si era prefissata tre anni fa nell'ambito del suo programma di ristrutturazione. L'istituto è riuscito a ridurre la base dei costi operativi, che secondo dati rettificati dovrebbe attestarsi a 16,9 miliardi nel 2018, al di sotto dei 17 miliardi pronosticati. Non sono previsti ulteriori tagli di posti di lavoro, contrariamente alle voci in circolazione.

