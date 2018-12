Cremlino, nessun legame con proteste gilet gialli

Secondo Mosca non vi sono interferenze russe nelle proteste dei gilet gialli in Francia (foto rappresentativa)

Il Cremlino ha bollato come "diffamanti" le indiscrezioni che indicano un coinvolgimento della Russia nella protesta dei gilet gialli. Lo ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

"I rapporti con la Francia per noi sono importanti, rispettiamo la sua sovranità", ha sottolineato Peskov, citato da Interfax.

"Qualsiasi affermazione sul presunto coinvolgimento della Russia non è altro che calunnia", ha detto Peskov quando gli è stato chiesto di commentare le indiscrezioni dei media sui presunti coinvolgimenti nelle proteste gilet gialli in Francia - in particolare il Times.

Peskov ha sottolineato che "la Russia considera questi fatti come questione interna della Francia". "Non abbiamo mai interferito negli affari interni di altri paesi, tra cui la Francia, dato che diamo molta importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali ed entrambi i paesi hanno lavorato piuttosto duramente a tal fine", ha aggiunto il portavoce presidenziale russo.

Peskov ha anche sottolineato che la Russia ha rispetto per la sovranità francese. "Siamo grati quando la Francia risponde allo stesso modo", ha concluso.

