Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 13.37 23 marzo 2018 - 13:37

Entrano in vigore oggi alle 12.30 ora di Washington (17.30 in Svizzera) i dazi Usa sull'import di acciaio e alluminio. Lo prevede il provvedimento firmato ieri da Donald Trump.

Il decreto esenta sino al primo maggio Ue, Canada, Messico, Australia, Brasile, Argentina e Corea del Sud. Grandi assenti Giappone e India. Una esenzione, spiega la Casa Bianca, legata alle "discussioni in corso sulle misure per ridurre la sovrapproduzione globale affrontando le sue cause alla radici" e "su soddisfacenti mezzi alternativi a lungo termine per far fronte al minacciato indebolimento della sicurezza nazionale Usa".

"Entro il prossimo primo maggio il presidente deciderà se continuare ad esentare questi Paesi dalle tariffe, in base allo stato delle discussioni", sottolinea la Casa Bianca.

