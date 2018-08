Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Assistenza agli anziani con personale a prestito senza autorizzazione e salari abusivamente bassi: è quanto proponevano due imprese con sede in Slovacchia contro le quali la SECO ha sporto denuncia per concorrenza sleale.

Le autorità elvetiche hanno chiesto aiuto a Bratislava per poter sanzionare i responsabili. I siti internet di Getcare-Seniorenbetreuung.ch e Senio-24.ch propongono in Svizzera personale di cura formato per accudire anziani o bambini 24 ore su 24 a 1'990 franchi al mese.

La Legge federale sul collocamento e il personale a prestito stabilisce che solo le aziende con sede in Svizzera e che hanno ottenuto un'autorizzazione possono svolgere questa attività. I responsabili dei due siti, gestiti dalla società Slowiss con sede in Slovacchia, hanno quindi violato le disposizioni in materia. Anche i salari retribuiti al personale sono abusivi, poiché esistono in questo settore salari minimi vincolanti. I responsabili dei due servizi di cura hanno pure violato le disposizioni sui tempi di riposo e il lavoro notturno.

