Una giornata per provare a guarire le ferite del pianeta. È questo l'obiettivo che si prefigge l'Earth Day, la giornata mondiale della Terra, che giungerà domani alla 48ma edizione mobilitando ormai oltre un miliardo di persone nei 193 Paesi dell'Onu.

Il tema dell'edizione 2018 è la lotta all'inquinamento da plastica: ogni minuto finisce in mare l'equivalente di un camion pieno. In un anno sono 8 milioni di tonnellate. Soltanto su metà del Pacifico, fra la California e le Hawaii, galleggia un'isola di plastica grande tre volte la Francia.

Per non parlare dei rifiuti che rimangono a terra. Ovunque, la plastica indistruttibile avvelena la terra, l'acqua e (se bruciata) l'aria, soffoca e intossica gli animali e le piante, entra nella catena alimentare e finisce nei nostri piatti. Ognuno può fare molto: riducendo i propri rifiuti di plastica, bevendo acqua del rubinetto, comprando detersivi alla spina, usando borse di tela per fare la spesa e riutilizzando bottiglie.

