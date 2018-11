Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Wall Street si interroga sulle prossime mosse della Fed e rivede le proprie aspettative per il 2019 sul fronte dei rialzi dei tassi di interesse.

Una stretta da parte della banca centrale è data per scontata alla riunione di dicembre: ci sono - secondo gli investitori - il 73% di chance di un aumento dei tassi di un quarto di punto.

Per il prossimo anno, gli osservatori stimano al 58% le chance di un rialzo di un quarto di punto a giugno e al solo 31% quelle per una stretta in ottobre. Si tratta di un deciso ridimensionamento rispetto alle attese precedenti, quando gli osservatori - in base alle indicazioni offerte dalla banca centrale - scommettevano su almeno tre rialzi il prossimo anno.

