Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 21.47 01 settembre 2018 - 21:47

Il sì arriva mentre il sole tramonta dietro le colline tra Noto e Palazzolo Acreide: Chiara Ferragni, l'influencer da 14 milioni di follower, e il rapper Federico Leonardo Lucia nome d'arte 'Fedez', sono marito e moglie.

A sposarli, con rito civile, è stato Corrado Bonfanti, il sindaco di Noto, la cittadina barocca, in provincia di Siracusa, trasformata per tre giorni nel palcoscenico delle nozze più social dell'anno.

"Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona... sei e sarai sempre tu", ha detto con la voce tremante per l'emozione Chiara nella sua promessa di matrimonio, dopo avere attraversato un vialetto tra archi di fiori bianchi e rossi a braccetto del padre Marco Ferragni. E Fedez guardandola negli occhi, anche lui commosso: "Ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre".

