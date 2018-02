Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 18.15 24 febbraio 2018 - 18:15

United Airlines volta le spalle alla National Rifle Association, andando ad allungare l'elenco delle aziende della Corporate America che hanno preso le distanze dalla potente lobby delle armi americane con l'avanzata del movimento #BoycottNRA.

"United ha notificato alla Nra che non offrirà più sconti durante la loro assemblea annuale e ha chiesto alla Nra di rimuovere le sue informazioni dal sito", si legge in un tweet. Nelle ultime ore si è unita al coro di voci contro la Nra anche la società di autonoleggio Avis, mentre Bank of America si è impegnata a riesaminare i rapporti con il suo "numero limitato di clienti che producono armi d'assalto per uso non militare".

