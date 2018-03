Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 marzo 2018 17.35 24 marzo 2018 - 17:35

Tre ordigni artigianali sono stati ritrovati al fianco del corpo di Radouane Lakdim, l'attentatore al supermercato Super U di Trèbes.

Secondo il settimanale Le Point, il venticinquenne franco-marocchino aveva con sé tre buste di plastica sigillate con del nastro adesivo contenenti un miscuglio di polveri. Da ognuna di esse spuntava una miccia pronta ad essere accesa.

"Questi ordigni esplosivi sono stati posti sotto sigillo prima del trasporto in un laboratorio di analisi", dice una fonte citata da Le Point. Le prime analisi confermerebbero che si tratta di polveri esplosive. Oltre ai tre ordigni artigianali, Lakdim aveva una pistola di calibro 7,65.

Durante le perquisizioni a casa dell'attentatore nato a Taza, in Marocco, è stata ritrovata la sua carta d'identità e "due o tre foglietti" in cui esprimeva le ultime volontà, tra cui quella di "morire da martire" e la sua stima per l'Isis.

Negli scritti, invece, nessuna richiesta di liberare Salah Abdeslam, l'ultimo superstite degli attentati parigini del 13 novembre.

