La frutta e verdura bio è venduta in Svizzera quasi esclusivamente in imballaggi di plastica. Lo indicano i risultati di un test eseguito dalla federazione dei consumatori della Svizzera tedesca SKS.

La SKS ha esaminato la vendita di 221 cetrioli, pomodori, carote, peperoni e mele in dieci negozi a Basilea e Berna. Il risultato è stato che il 54% dei prodotti sono venduti in imballaggi di plastica.

Questa dato nasconde però una particolarità sorprendente: solo il 44% della frutta e verdura convenzionale è venduta avvolta da imballaggi di plastica, mentre per i prodotti biologici questo dato sale addirittura all'84%.

Presso Migros, Lidl e Denner tutti i prodotti biologici esaminati erano in vendita in imballaggi di plastica. Alla Coop erano il 78% e all'Aldi il 63%.

Per i prodotti convenzionali, è Coop che utilizza meno plastica con il 21% dei prodotti venduti imballati, seguita da Migros con il 47%, Lidl con il 50% e Aldi con il 60%.

Secondo la SKS le alternative alla plastica però esistono, anche se non vengono utilizzate. Anche i sacchetti riutilizzabili sono disponibili solo da Coop e Migros. Ma anche questi non sono di grande utilità se la frutta e la verdura sono già imballate in confezioni di in plastica.

