Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 15.30 22 luglio 2018 - 15:30

Anche se non si è apertamente assunto la responsabilità, Hamas si felicita dell'uccisione avvenuta venerdì al confine di Gaza di un soldato israeliano. Immagine d'archivio.

Anche se non si è apertamente assunto la responsabilità, Hamas si felicita dell'uccisione avvenuta venerdì al confine di Gaza di un soldato israeliano, colpito al petto da un cecchino palestinese malgrado indossasse un corpetto antiproiettile.

Un dirigente di Hamas, Ismail Radwan, ha detto oggi alla stampa che Israele "deve comprendere che sono finiti i tempi in cui poteva uccidere gente del nostro popolo senza una reazione". Alludeva alla circostanza che il soldato è stato ucciso 24 ore dopo che un membro dell'ala militare di Hamas era stato colpito sul confine in un attacco contro lanciatori di palloni incendiari. "Nessun attacco contro di noi - ha avvertito Radwan - passerà più senza risposta".

Oggi il capo di stato maggiore israeliano Gady Eisenkot ha compiuto un sopralluogo sul confine. Ha voluto comprendere come mai il corpetto non abbia salvato la vita del soldato e se da adesso i cecchini rappresentino un'ulteriore minaccia mortale per i suoi soldati. Secondo un sito di intelligence, Hamas e la Jihad islamica dispongono a Gaza di fucili di grande precisione Steyr H-50, di produzione iraniana.

Neuer Inhalt Horizontal Line