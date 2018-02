Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 12.35 22 febbraio 2018 - 12:35

La scure di Centrica, società che controlla British Gas, maggiore fornitore di gas ed elettricità nelle case britanniche, si abbatte sui dipendenti: 4'000 posti di lavoro saranno tagliati a breve.

Lo ha annunciato oggi l'amministratore delegato, Iain Conn, invocando la "debole" chiusura del 2017 e il peso crescente della concorrenza nel settore fra le ragioni del piano di ristrutturazione appena approvato dal consiglio d'amministrazione.

I tagli riguarderanno per metà il Regno Unito e per metà le altre aree in cui British Gas opera, ossia Irlanda e Nordamerica.

I profitti della società sono calati nell'ultimo anno del 17%, fino a 1,25 miliardi di sterline, mentre la platea degli utenti domestici britannici si è ridotta di 750.000 unità, fino a 7,8 milioni di consumatori.

Conn ha citato peraltro come "giustificazione" anche le previsioni relative agli effetti dell'annunciata introduzione da parte del governo di un tetto sulle bollette, sebbene la misura non abbia ancora avuto impatto sui conti delle aziende. Per nulla convinta e molto critica la reazione dei sindacati e dell'opposizione laburista.

Neuer Inhalt Horizontal Line