Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2018 19.25 20 luglio 2018 - 19:25

Condanna all'ergastolo per Khalid Ali, il 28enne londinese bloccato nell'aprile 2017 dalla polizia nei dintorni del parlamento di Westminster con indosso tre coltelli e riconosciuto colpevole di aver pianificato atti di terrorismo.

Lo ha deciso un giudice della corte di Old Bailey dopo il giudizio della giuria, indicando in 40 anni di detenzione effettiva il termine minimo per chiedere il rilascio.

Durante le udienze erano emerse testimonianze anche sul fatto che l'imputato fosse reduce da un viaggio in Afghanistan, dove s'era unito ai Talebani specializzandosi nel confezionamento di esplosivi e partecipando già lì ad alcuni attentati.

L'uomo, un idraulico di fede musulmana, è stato condannato comunque per ora solo per il possesso di armi da taglio e di materiale esplosivo rinvenuto dagli agenti nella sua abitazione londinese e per gli attacchi progettati sul suolo britannico.

Secondo la pubblica accusa, obiettivo di Ali sarebbe stato quello di uccidere un agente, un militare o anche un parlamentare, se non fosse stato fermato "appena in tempo" dalla polizia.

