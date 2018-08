Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 agosto 2018 - 20:55

Nel tardo pomeriggio ad alcuni residenti dei palazzi di via Porro, via Fillak e via Della Pietra è stato concesso di entrare per pochi minuti nelle loro abitazioni, a piccoli gruppi e accompagnati da vigili del fuoco e altre forze dell'ordine italiane.

Le misure di sicurezza che imponevano di non far avvicinare civili al pilone e alla campata di ponte Morandi che non sono crollati ha avuto una deroga per persone con patologie per cui necessitavano di farmaci non facilmente reperibili e per chi aveva altre particolari necessità. Si tratta però, specificano i vigili del fuoco, di una misura straordinaria.

Sul posto anche polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, guardie zoofile e alcune pubbliche assistenze. Durante l'attesa al varco sud di via Fillak, nel pomeriggio, una ragazza di circa 16 anni è stata soccorsa da un'ambulanza per un malore. Non è grave.

Il numero degli sfollati secondo fonti del governo è intanto salito a 664 unità, per 331 nuclei familiari.

