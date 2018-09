Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 10.14 01 settembre 2018 - 10:14

Otto persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha provocato un incendio questa mattina in una raffineria in Baviera, in Germania.

Secondo quanto riporta l'emittente pubblica tedesca DW, si tratta dell'impianto Bayernoil di Vohburg (Baviera), una cittadina sul Danubio circa 18 km a est di Ingolstadt.

Le autorità hanno evacuato oltre 1.800 abitanti della zona come misura di precauzione a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme. L'incendio è scoppiato verso le 5:15 e oltre 200 vigili del fuoco sono ancora sul posto.

