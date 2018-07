Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2018 18.32 19 luglio 2018 - 18:32

Le piogge torrenziali che nelle settimane scorse si sono abbattute sul Giappone centro occidentale hanno danneggiato più di 38mila abitazioni lungo l'intero arcipelago.

Secondo i dati del governo i danni si sono registrati in 31 delle 47 prefetture, dall'isola a nord di Hokkaido, alle regioni sud occidentali del Kyushu, sebbene il 90% della distruzione sia stata riscontrata nelle prefetture di Hiroshima, Okayama ed Ehime.

A quasi due settimane dall'origine del disastro il bilancio dei morti continua a salire, attualmente a quota 223, mentre circa 4.500 persone si trovano ancora nei centri di accoglienza di 16 diverse prefetture. Sul fronte delle devastazioni dei centri abitativi, l'Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, ha individuato 2.859 strutture completamente distrutte e 1.500 con danni parziali.

Il servizio di approvvigionamento dell'acqua non è stato ancora ripristinato in 26mila case. Nel frattempo, il fronte di aria calda che sta attraversando il paese ha provocato 30 vittime dal 9 luglio ad oggi, e 10mila ricoveri in ospedale, rallentando le operazioni di soccorso. Giovedì la colonnina di mercurio ha superato i 35 gradi in molte città del Giappone, arrivando a mostrare 40 gradi a Kyoto.

Neuer Inhalt Horizontal Line