Questo contenuto è stato pubblicato il 19 luglio 2018 21.25 19 luglio 2018 - 21:25

L'interno della chiesa del Sacro Cuore, nel quartiere di Plainpalais a Ginevra, ha subito ingenti danni a seguito di un incendio. Non si registrano vittime, ma le opere di ristrutturazione dureranno mesi.

L'incendio è divampato verso le 16.00 e i dintorni sono stati invasi da una spessa coltre di fumo. Per precauzione, una banca situata nelle vicinanze è stata evacuata. Le linee di tram e bus sono state interrotte e il traffico viene deviato.

Secondo il comandante dei vigili del fuoco Nicolas Schumacher, i 50 pompieri accorsi sul posto hanno domato le fiamme attorno alle 18:45. Subito presenti anche specialisti del salvataggio di beni culturali per stilare una lista delle opere d'arte da mettere in salvo.

Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e un'indagine è stata avviata. La stabilità della struttura esterna, che non sembra in pericolo, viene comunque verificata.

L'edificio è stato costruito nel 1859 e dal 1958 accoglie la comunità cattolica di lingua spagnola.

