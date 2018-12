GR: Bregaglia, il centro sanitario ha il suo nuovo direttore

Il centro sanitario della Bregaglia (CSB), a Promontogno, nel cantone dei Grigioni, ha un nuovo direttore: Robert Bartczak, 59 anni, di nazionalità tedesca, ricoprirà la carica da gennaio prossimo assumendo anche la funzione di capocura.

Si cerca invece ancora il sostituto del medico responsabile.

"Dopo un'approfondita valutazione - spiega il presidente della commissione d'amministrazione Maurizio Michael - è stato ritenuto opportuno un accorpamento dei ruoli, trattandosi spesso di compiti complementari. Tuttavia valuteremo ulteriori esigenze in corso d'opera ed è già previsto il supporto di un assistente a tempo parziale".

Il rapporto di lavoro con l'ex direttore Alain Vetterli era stato interrotto a fine ottobre "per una visione diversa sull'orientamento e la conduzione futura dell'istituzione". Il presidente Michael ha preferito non entrare nel merito delle motivazioni. La capocura Roberta Balatti aveva invece presentato le proprie dimissioni per la fine di gennaio 2019 intendendo "affrontare nuove sfide personali e professionali".

La persona che assumerà entrambe le funzioni è Robert Bartczak, infermiere professionale con formazione aggiuntiva in management aziendale nel campo sanitario. Alla domanda sul perché non sia stato preferito un candidato svizzero il presidente spiega che "requisito preferenziale e fondamentale è stata l'esperienza quasi trentennale del signor Bartczack in Svizzera, che garantisce una conoscenza approfondita del sistema sanitario nazionale, oltre all'aver già svolto funzioni direttive presso altre strutture sanitarie".

