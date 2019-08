Nel comune di Avers (GR) la strada tra Innerferrera e Cresta rimarrà chiusa per diversi giorni a causa di una frana verificatasi ieri pomeriggio. La valle rimane così isolata.

Nel comune di Avers (GR) la strada tra Innerferrera e Cresta rimarrà chiusa per diversi giorni a causa di una frana verificatasi ieri pomeriggio. La valle rimane così isolata, ma il cantone sta esaminando la possibilità di creare un ponte aereo con elicotteri.

Il collegamento stradale è interrotto da massi di grandi dimensioni sparsi sulla carreggiata. La valle di Avers ed il centro abitato di Juf, non più raggiungibili attraverso la strada cantonale e neppure tramite il sentiero escursionistico "Alte Averserstrasse", non hanno al momento alcun collegamento con il mondo esterno.

La situazione per altro non cambierà così rapidamente: sebbene i lavori siano già iniziati saranno necessari diversi giorni per la sistemazione della strada, riferisce l'Ufficio tecnico cantonale dei Grigioni. Se dovesse continuare a piovere, inoltre, i lavori dovranno essere sospesi allungando i tempi di ripristino dei collegamenti.

