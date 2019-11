Spettacolare incidente fortunatamente senza conseguenze stamane a Davos Frauenkirch (GR). In una curva, un 30enne ha perso il controllo della propria vettura, che ha sbattuto contro un muro a lato della strada e si è ribaltata.

L'automobile ha terminato la propria corsa sul tetto, fermandosi sulla corsia opposta, precisa in una nota la polizia grigionese. Il sinistro, che ha visto come protagonista uno slovacco residente in Svizzera, si è verificato poco dopo le 10.30.

Il conducente, rimasto incolume, è riuscito a uscire da solo dal veicolo distrutto ed è stato giudicato inabile alla guida. Ha dovuto sottoporsi a un esame del sangue e la sua patente gli è stata ritirata sul posto.

Neuer Inhalt Horizontal Line