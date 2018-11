Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un incendio è divampato ieri sera verso le 20.30 all'Hotel Dischma a Davos (GR) nello spazio wellness situato nel piano interrato. Quattro pompieri e l'albergatore sono rimasti feriti, indica la polizia cantonale grigionese in una nota.

Un vigile del fuoco ha trascorso la notte in ospedale con sintomi da intossicazione da fumo. Gli altri tre pompieri e l'albergatore sono invece stati direttamente feriti dalle fiamme e hanno dovuto brevemente essere ricoverati per accertamenti. Tutti hanno già potuto far rientro a casa.

Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco sono intervenuti con 36 uomini. Da parte loro, i clienti sono stati trasferiti in un altro albergo. Sull'accaduto, i cui danni non sono ancora stati stimati, è stata aperta un'inchiesta.

