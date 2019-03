Il Governo grigionese ha concesso al Comune di Laax (GR) un contributo complessivo di 1,46 milioni di franchi per la realizzazione del "wellnessHostel3000 & Aua Grava Laax", un ostello della gioventù con oltre 160 posti letto, piscina coperta e zona benessere.

Un contributo cantonale di al massimo un milione di franchi viene concesso a titolo di "infrastrutture di rilevanza sistemica", mentre 464mila franchi nell'ambito della nuova politica regionale (NPR). Sempre nel quadro della NPR, il progetto riceve inoltre un contributo federale di 2 milioni di franchi, per un totale di quasi 3,5 milioni.

Situata nelle vicinanze di diverse offerte per il tempo libero, la struttura, che sarà gestita dalla Fondazione svizzera per il turismo sociale (Alberghi Svizzeri per la Gioventù), completa l'offerta turistica complessiva della destinazione, spiega il Governo retico in una nota odierna. Secondo le previsioni, la gestione dell'ostello genererà circa 27'000 pernottamenti supplementari all'anno. Gli impianti di risalita, gli esercizi di ristorazione e il commercio al dettaglio in tutta la regione trarranno beneficio da questo nuovo segmento di clientela.

Il progetto verrà realizzato dal Comune di Laax in veste di committente. L'assemblea comunale ha adottato complessivamente tre decisioni in merito a questo progetto e ha concesso un credito globale pari a 17,3 milioni di franchi.

