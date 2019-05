Cosa cerca un turista e cosa vorrà domani? Queste e altre questioni determinanti relative al settore turistico sono state affrontate dai circa 20 relatori della prima Giornata del turismo dei Grigioni, tenutasi a Laax.

"Siamo felici, oggi e domani, di poter guardare con voi oltre i confini, quelli della nostra regione, della nostra cultura e del nostro settore", con queste parole ieri Martin Vincenz, CEO di Grigioni Vacanze, ha salutato i circa 170 partecipanti riuniti in un capannone a Crap Sogn Gion, a Laax (GR). Si tratta soprattutto di rappresentanti del settore turistico, gastronomico e alberghiero grigionese, che hanno preso parte all'evento di due giorni (23 e 24 maggio).

Come vengono percepiti i Grigioni dall'esterno? Quali emozioni cercano gli ospiti? In che modo gli sviluppi digitali stanno cambiando e cambieranno il settore? Personalità svizzere di fama internazionale hanno presentato il loro punto di vista sull'industria del turismo grigionese e non solo. Tra loro anche Arthur Honegger, presentatore del programma della televisione svizzero tedesca SRF "10vor10" e la campionessa olimpica Dominique Gisin. Al centro del convegno il turista, le sue esigenze, i cambiamenti e la soddisfazione.

Il turismo nell'era digitale

Quanto dell'esperienza turistica è oggi caratterizzato da offerte digitali? Andrea Zeller, ricercatore presso l'Istituto per il Turismo e il tempo libero della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia di Coira (HTW), ha fornito ai partecipanti una panoramica del comportamento di viaggio dei nativi dell'era digitale. La conclusione: immagini di buona qualità su Internet sono cruciali per la scelta dell'alloggio e lo smartphone è indispensabile nella ricerca e in seguito in loco.

L'associazione turistica grigionese ha in programma di intensificare nei prossimi anni le proprie attività di marketing insieme a hotelleriesuisse Grigioni, mirando, in particolare, a Cina e Stati Uniti. Pertanto, anche questi nuovi mercati sono stati tematica di discussione. Circa le opportunità che portano con sé, ha detto Martin Nydegger, direttore di Svizzera Turismo: "il potenziale di crescita è grande e una diversificazione assicura i Grigioni contro fluttuazioni economiche e monetarie".

Nuovi strumenti che migliorano l'esperienza dei turisti provenienti da questi mercati remoti in territorio svizzero o facilitano l'interazione con loro sono stati oggetto di tre seminari pratici che si sono svolti oggi. Tra le altre, sono state presentate app e dispositivi che traducono conversazioni con ospiti cinesi, così come le popolari soluzioni di pagamento Alipay e WeChat Pay molto utilizzate in Asia.

Al punto conclusivo si è giunti con l'intervento di Ludwig Hasler, intitolato "il servizio è buono, l'ospitalità è meglio", con riferimento al ruolo cruciale del fattore umano. Secondo il giornalista e filosofo, alla fine, sono gli incontri caratterizzati da sincerità, onestà e calore umano quelli che restano nel cuore e nella memoria.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !