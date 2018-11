Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 novembre 2018 - 18:39

Casi analoghi a quelli del legislativo di Basilea Città si sono avuti in vari parlamenti nazionali, come qui in Australia nel 2003

Una granconsigliera dei Verdi, con in braccio il suo bambino addormentato di soli due mesi, ha creato scompiglio oggi nella sala del parlamento di Basilea Città. La donna è stata dapprima allontanata e quindi riammessa in aula perché potesse votare.

L'espulsione, avvenuta per decisione del presidente del Gran Consiglio, ha suscitato l'indignazione di una parlamentare socialista, che si è avvicinata al microfono e chiesto con una mozione d'ordine la riammissione della collega ecologista.

Sul tema è intervenuta anche l'UDC che ha rivendicato una sospensione dei lavori parlamentari per far luce sulla situazione giuridica e sui regolamenti interni relativi alle madri elette come rappresentanti del popolo. Alla fine il presidente del parlamento ha ceduto, permettendo alla deputata Verde di tornare in aula con il figlio e di votare.

