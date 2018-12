I pinguini tornano allo zoo di Basilea

I pinguini Papua e Reali sono di nuovo allo zoo di Basilea. Dopo oltre un anno in esilio allo zoo Wuppertal (D), i 26 uccelli hanno fatto ritorno lo scorso week-end nel nuovo e più ampio spazio a loro dedicato nella città renana.

I nove pinguini Papua e i 17 pinguini Reali sono giunti a Basilea sabato sera dopo un viaggio di circa sei ore, ha comunicato lo zoo. Dall'ottobre 2017 l'area in cui si trovavano gli animali nella città renana è stata rinnovata e ampliata con un secondo spazio interno.

Gli uccelli si sono già ben ambientati nella "nuova casa" al punto che la "passeggiata dei pinguini", particolare attrazione per i visitatori, riprenderà domani.

La nuova struttura - la cui temperatura è di otto gradi - dovrebbe consentire un atteggiamento più naturale. Durante il loro sviluppo i giovani pinguini potranno per esempio essere separati dai genitori - grazie alla presenza di porte scorrevoli - imitando così l'assenza in natura dei genitori per la ricerca del cibo.

Nella nuova area a loro dedicata i pinguini hanno a disposizione 100 metri quadrati di terreno e 50 metri quadrati di specchio d'acqua. Prima dei lavori - che secondo lo zoo di Basilea sono costati circa 2,4 milioni di franchi - la struttura era di 60 metri quadrati.

