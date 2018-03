Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 marzo 2018 - 21:19

Almeno 12 persone sono morte oggi in India e altre 41 sono rimaste ferite quando un autobus in cui viaggiavano nello Stato nord-orientale di Bihar è caduto in un canale. Lo riferisce l'emittente tv DDNews.

La tv ha aggiunto che l'incidente è avvenuto vicino alla città di Sitamarhi a causa di un errore di manovra dell'autista che ha fatto urtare il veicolo contro la protezione laterale, che ha ceduto. Rotolando nel canale Bagmati, terminando la sua corsa immerso per metà nell'acqua e rovesciato con le ruote in aria.

I soccorritori in serata erano ancora impegnati a cercare tre passeggeri che risultavano dispersi.

