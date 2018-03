Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 7.34 23 marzo 2018 - 07:34

Un'esplosione seguita da un incendio è avvenuta oggi prima dell'alba in una fabbrica illegale di fuochi artificiali nello Stato indiano di Bihar, causando la morte di almeno cinque persone ed il ferimento di altre 25. Lo riferisce la tv India Today.

L'incidente, ha precisato l'emittente, è avvenuto a Jalalpur, città del distretto di Nalanda, e lo scoppio è stato così forte da essere avvertito nel raggio di oltre un chilometro.

Le sue cause non sono state per il momento ancora determinate ed i vigili del fuoco hanno impiegato due ore per mettere sotto controllo le fiamme.

Neuer Inhalt Horizontal Line