Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 20.47 20 agosto 2018 - 20:47

Si aggrava il bilancio delle vittime per la piena del torrente Raganello nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Sale a otto il numero delle vittime. Lo si apprende da fonti del governo italiano.

Diciotto invece le persone tratte in salvo, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Cosenza. Tra loro una donna che è stata portata in elicottero all'ospedale per problemi di respirazione. Secondo il dirigente della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi, tra i salvati c'è anche un bambino che è stato trasferito in ospedale in stato di ipotermia.

Da quanto si apprende dai soccorritori, le otto vittime sono quattro donne e quattro uomini. Non è ancora chiaro se i corpi siano già stati recuperati o se siano stati solo individuati.

Sul posto - spiegano fonti di Palazzo Chigi - stanno intervenendo Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Corpo nazionale del Soccorso alpino e personale del 118, oltre a rappresentanti delle strutture di protezione civile locali.

Le gole del Raganello sono un'area naturale protetta quotidianamente meta di decine e decine di turisti che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente.

Neuer Inhalt Horizontal Line