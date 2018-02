Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 20.43 17 febbraio 2018 - 20:43

Attentato in un mercato in Nigeria

Ancora sangue in Nigeria, ancora Boko Haram in azione, con una strage in un affollato mercato.

La gente si affollava fra le bancarelle la sera alla luce dei neon, quando due kamikaze mescolati alla folla - forse donne - hanno fatto detonare i loro corpetti esplosivi, seguiti da un terzo che si è fatto esplodere poco dopo, scatenando l'inferno nel mercato del pesce venerdì sera della cittadina di Konduga, a sud-est della capitale della capitale Maiduguri (stato di Borno), nel travagliato nord-est. Almeno 22 i morti, compresi i kamikaze, e 70 i feriti, una ventina dei quali in gravi condizioni: dato che lascia aperto il bilancio.

Il mercato Tashan Kifi, è un luogo di socializzazione, dove la gente compra, mangia e s'intrattiene, spiegano i media africani. Secondo Ari, della Civilian Joint Task Force (Cjtf), la milizia di autodifesa civile che assiste i militari, "non ci sono dubbi sulla matrice di questa strage: Boko Haram ha preso di mira Konduga molte volte".

La sanguinaria setta, ora affiliata all'Isis, in 9 anni ha provocato la morte di 20.000 persone e creato 2 milioni e mezzo di sfollati e detiene ancora molte delle centinaia di ragazze rapite in una scuola a Chibok, impiegando decine di donne, anche bimbe, come kamikaze.

Musa Bulama, 32 anni, ha raccontato ai media di essere fortunata a essere ancora viva. "Sono arrivata al mercato notturno per comprare pesce per la cena della mia famiglia quando ho sentito un botto fortissimo dietro di me. Prima di capire cosa fosse successo ero in terra e prima che potessi rialzarmi in piedi un'altra esplosione tremenda, poi una terza. Rimasi stesa a terra, ma intorno la confusione era terribile. Sentivo lamenti ovunque e capivo che le vittime erano tante".

Una strage, fanno notare alcuni media africani, che coincide con il primo processo, in corso da una settimana in forma semi-segreta, contro quasi mille sospetti militanti di Boko Haram condotto da un tribunale civile in una remota, blindatissima base militare a Kainji, a circa 8 ore di macchina da Minna, nel centrale stato di nigeriano di Niger, lontanissimo dal terreno d'azione dei terroristi, che opera nel nord a maggioranza musulmana del popolosissimo Paese africano. Esattamente un mese fa, il 17 gennaio e sempre in un mercato nello stato di Borno, in un doppio attentato kamikaze erano morte 12 persone.

