20 aprile 2018

Piogge battenti e improvvise inondazioni nel nord del Kenya hanno distrutto le abitazioni e costretto migliaia di persone a sfollare, mentre decine di migliaia sono esposte al rischio di contagio delle infezioni trasmesse dall'acqua, come il colera.

L'area coinvolta comprende anche Dadaab, uno dei campi profughi più grandi al mondo, dove vivono quasi 250'000 rifugiati, principalmente somali, la metà dei quali bambini. Lo scrive in un comunicato l'ong umanitaria Save the Children, la quale aggiunge che, nella contea di Madera, 750 abitazioni sono state spazzate via dall'acqua e 4500 persone sono sfollate.

Queste alluvioni - si legge - giungono dopo un lungo periodo di siccità assoluta nel Corno d'Africa che ha decimato il bestiame e le fonti di sostentamento, lasciando 3,4 milioni di persone in Kenya, un Paese che ospita 309'000 sfollati e 489'000 rifugiati, alle prese con una grave insicurezza alimentare.

