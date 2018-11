Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 novembre 2018 - 18:48

Una donna egiziana afferma di aver sposato il giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi in una cerimonia religiosa lo scorso giugno negli Usa.

Alcuni mesi prima quindi del suo omicidio nel consolato di Riad a Istanbul dove era andato a ritirare i documenti per sposarsi con la sua fidanzata turca. Ed ora vuole essere riconosciuta come sua vedova, con i relativi diritti. Lo scrive il quotidiano statunitense Washington Post (Wp), che ha visto sms scambiati tra i due e foto che li ritraggono insieme. Un collaboratore di Khashoggi ha confermato di aver partecipato alle nozze.

Hatice Cengiz, la fidanzata di Khashoggi, ha riferito che non era a conoscenza della sua sedicente moglie egiziana. "Jamal non mi ha mai parlato di questa donna, perché sta cercando di cambiare l'immagine che la gente aveva di Jamal? Cosa vuole?...Sospetto che sia un tentativo di screditarlo e danneggiare la sua reputazione", ha dichiarato al Wp. Alcune delle foto esibite dalla donna egiziana per provare il suo legame con Khashoggi sono apparse on line nei giorni scorsi in vari account Twitter che sostengono il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, di cui il giornalista era molto critico.

