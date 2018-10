Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 7.36 23 ottobre 2018 - 07:36

Il premier canadese Justin Trudeau ha convocato una riunione governativa di emergenza per discutere dell' "orribile omicidio" del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Il suo ufficio ha riferito che la spiegazione di Riad manca di "coerenza e credibilità".

Parlando in parlamento, Trudeau si è detto pronto a congelare i permessi per la vendita di armi se si accertasse che vengono usate male, ad esempio contro i civili in Yemen. Ottawa ha siglato nel 2014 un contratto per la vendita a Riad di mezzi blindati leggeri per un valore di 13 miliardi di dollari.

