Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2018 18.33 23 luglio 2018 - 18:33

Kühne+Nagel ha ottenuto un contratto di tre anni nell'ambito della logistica con la compagnia petrolifera statale malaysian Petronas. La società svittese, attiva a livello mondiale, si assumerà la responsabilità della catena di approvvigionamento.

Il gruppo è stato scelto dal conglomerato asiatico per "la portata globale, i servizi di logistica integrata e la tecnologia avanzata", indica in una nota odierna Kühne+Nagel. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.

